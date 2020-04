Confinés comme des astronautes ?

Une chose est sûre : nous sommes bien moins entraînés que les astronautes pour tenir en confinement. Deux années de préparation ont par exemple été nécessaires pour Thomas Pesquet avant qu'il ne rejoigne la Station Spatiale Internationale.

Cependant, on peut s'inspirer de quelques habitudes des astronautes ! D'abord, nous dit Pierre Henriquet, se souvenir que ce n'est que temporaire - notre mission prendra fin. Et puisqu'il s'agit d'une mission, justement, se souvenir également que son objectif suprême nous concerne tous et en même temps nous est supérieur. Si nous sommes confinés, c'est bien pour quelque chose !

"À la maison comme dans l'espace, c'est la qualité des relations humaines qui définit le succès d'une mission"

Pierre Henriquet souligne également l'importance majeure de la communication, toujours vitale entre êtres humains. Il nous faut "partager nos soucis mais aussi nos joies".

En attendant de revenir "sur Terre", du moins dans l'extérieur, le Planétarium de Vaulx-en-Velin propose beaucoup d'activités à effectuer pour s'occuper comme un astronaute en mission. Des astronomes échangent également avec le public trois fois par semaine en vidéo.

