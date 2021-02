Contes et légendes d'Albanie, Z. Laci et S. Kryemadhi - Singa Belgium (rediff)

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Bartleby, le Scribe" de José-Luis Munuera, publié chez Dargaud



Coup de projecteur : "Contes et légendes d'Albanie" en capsules vidéo, proposées par l'asbl bruxelloise Vox Aquilae.



Des vidéos réalisées par l’auteur, metteur en scène et comédien Zenel Laci, et qui puisent dans le recueil “ Contes et légendes du pays des aigles” (éditions Ovadia), présentées par celui qui a été assistant parlementaire et professeur, Safet Kryemadhi.



Vidéos à découvrir sur :

L'Air du Temps (rediff) : Sophie Mincke, chargée de communication de l'association Singa Belgique.

Cette association fondée à Bruxelles en 2017, crée des liens entre Bruxellois et nouveaux arrivants - qu’ils soient demandeurs d’asile, réfugiés, migrants - pour faciliter leur intégration à Bruxelles. Il s'agit de

permettre les rencontres avec les locaux et déconstruire les préjugés.

www.singa-belgium.org