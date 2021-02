Contes et légendes d'Albanie, Zenel Laci et Safet Kryemadhi

"Contes et légendes d'Albanie" en capsules vidéo, proposées par l'asbl bruxelloise Vox Aquilae.



Des vidéos réalisées par l’auteur, metteur en scène et comédien Zenel Laci, et qui puisent dans le recueil “ Contes et légendes du pays des aigles” (éditions Ovadia), présentées par celui qui a été assistant parlementaire et professeur, Safet Kryemadhi.



Vidéos à découvrir sur :

- Youtube Channel : Vox Aquilae Bruxelles

- Instagram : @vox.aquilae

- Facebook : facebook.com/voxaquilae.bruxelles

Contacxt : voxaquilae.bxl@gmail.com