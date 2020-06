© Convention citoyenne pour le climat

150 français pendant un an se sont réunit pour répondre à la feuille de route donnée par le Président de la République Emmanuel Macron. Leur objectif était de définir des mesures structurantes pour diminuer les gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Nos invités sont Alain, 60 ans à la retraite et Mathias 32 ans et développeur web. En octobre 2019, ils ont été tirés au sort pour participer à ce programme.