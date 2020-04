> L'activité partielle, plus de 7 000 Loir-et-Chériens y sont confrontés depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Comment cela s'organise et qu'est ce que cela change pour les salariés et les employeurs? On le verra dans cette édition.

> Dommage collatéral du coronavirus, la vente de produits frais et locaux en forte baisse ! Mettant en péril plusieurs producteurs du Centre Val de Loire. La région réagit, détail dans ce journal.