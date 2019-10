Coup de poing fondation Abbé Pierre, Agnes Jaoui et Andréa Ferreol.

Dans la première partie, nous serons avec la Fondation Abbé Pierre, Véronique Etienne directrice de l'agence Grand Est, cela se passait ce matin à 10h à l'amphithéâtre du Jardin des Tanneurs à Metz. Nous retrouverons aussi Gérard Schoenenberger et Stéphane Getto, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine et Jean-Marc Louis décernera ses cartons mensuels.

Seconde partie au 42e festival du Film Italien de Villerupt avec deux membres du jury, la présidente Agnes Jaoui et Andréa Ferreol.