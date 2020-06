Coup de projecteur Quentin Chaveriat

Un artiste a réalisé une performance rue Neuve le 15 mai dernier. Il a marché, torse nu, pour lancer un appel à l’aide. Sur son torse, en rouge, quatre mots : No culture, no future. Un slogan largement relayé sur les réseaux sociaux et porté par professionnels du secteur en cette période de crise. Cet artiste, le comédien Quentin Chaveriat, était notre invité coup de projecteur.