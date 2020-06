Covid 19 : le bilan des aides de l'état dans le Puy-de-Dôme

La deuxième phase du déconfinement marque un retour aux libertés. Cependant il est fait appel à la responsabilité de chacun. Chaque semaine entre 2500 et 2800 tests sont faits. Il y a toujours de nouveau cas. Dans un communiqué, la Préfecture du Puy-de-Dôme détail les différentes aides mises en place par l'Etat dans le département.

L'aide économique

L’État s’est fortement mobilisé pour aider l’économie à ne pas totalement s’effondrer. Notamment grâce à la mise en place de l’activité partielle, du fonds de solidarité, des prêts garantis de l’État (PGE). Dans le Puy-de-Dôme ces aides représentent :

• PGE : 616M€ pour 4062 entreprises (montant moyen 141 000€).

• Fonds de solidarité : 30M€ pour 13 882 entreprises (montant moyen 2192 €).

• Activité partielle : 69M€.

• Restitution et suspension d’impôts : 16M€ pour 1462 entreprises (montant moyen 20 360€).

Un soutien engagé pour le tourisme

Dans le département, le tourisme et les activités assimilés représentent 2510 entreprises soit 11 160 emplois. Depuis la mi-mai, un plan spécifique dédié au tourisme est activé au plan national. Les dispositions dans le département :

• Le recours à l’activité partielle reste possible jusqu’à fin septembre. Cela représente plus de 1100 demandes dans la restauration depuis le début de la crise.

• Le maintien du fonds de solidarité pour 854 entreprises du tourisme (soit 1,2 million d’euros) et 2141 pour les cafés/restaurants (3,1 millions d’euros).

• La possibilité d'un remboursement anticipé des créances d’impôts sur les sociétés pour 56 entreprises du tourisme (soit 250 000 €) et 108 cafés/restaurants (soit 437 000 €).

L'aide aux plus démunis

Durant cette crise les publics les plus précaires ont été durement touchés. C’est pourquoi les services de l’État ont mis en place des mesures à destination de ces personnes. Les principales mesures dans le Puy-de-Dôme :

• Trois centres d'hébergements ont vu le jour. Un à Parent pour les familles. Un second à Theix et un troisième centre pour l’accueil de personnes précaires atteintes par le virus. Deux nouveaux centres verront le jour à Cournon (juin) et à Clermont (août).

• Pour l’aide alimentaire des actions de portage de repas ou colis ont eu lieu pour pallier l’interruption de certaines distributions. L’État a fourni des tickets service (7€) aux personnes sans domicile.

• Des protections pour les associations ont été fournies par l'Etat. Notamment du gel hydroalcoolique (200 litres) des visières (1000) et de masques (106 700).