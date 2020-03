Covid-19 : Le point sur la situation en Savoie

Par Hadrien Barrau et Anne-Charlotte de Becdelièvre

Les établissements scolaires et les crèches seront fermés à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre". Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a annoncé ce vendredi que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits.

Les élections municipales du 15 mars sont maintenues. Les mairies vont prendre des mesures de protection dans les bureaux de votes :



Un lavage possible des mains et gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des bureaux.

La mise en place des distances de sécurité dans les files d’attente pour limiter la promiscuité.

Priorité aux personnes âgées, femmes enceintes ou au public fragile, à l'appréciation des présidents des bureaux de vote et dans un esprit de respect et de citoyenneté.

Une simple présentation, sans contact, des documents officiels.

La mise à disposition d'un stylo neuf pour chaque électeur qui auront aussi la possibilité de venir avec leur propre stylo indélébile noir.

Les isoloirs seront positionnés afin éviter tout contact avec le rideau.

Un nettoyage régulier des bureaux de vote.

CHAMBÉRY

Une cellule de crise se tiendra tous les jours en mairie à partir de lundi 16 mars.

Service minimum mis en oeuvre au CCAS, pour les services d'aide à la personne, dans les résidences EHPAD et sociale, pour l'hygiène de la ville (voirie, ramassage des poubelles) et de la police municipale.

Annulation du carnaval de Chambéry-le-haut. Les réunions publique d'entre deux tours pourraient être annulé aussi, en concertation avec tous les candidats.

De son coté, le centre hospitalier métropole Savoie est passé en plan blanc qui comprend :



Une déprogrammation des interventions chirurgicales programmées non urgente

Un soutien prioritaire aux équipes concernées directement par la prise en charge des patients Covid (SAMU-centre 15, service de maladies infectieuses, réanimation, urgences...)

Une mobilisation de l'ensemble des équipes hospitalières pour répondre aux évolutions d'organisation.

Les lieux suivants vont être fermés au public :



La patinoire de Buisson-rond

La cité des arts

La médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Galerie Eurêka

Gymnases et vestiaires des stades

Maison des associations

Les Charmettes (Maison de Jean-Jacques Rousseau)

Le Musée des beaux arts, les halles et les marchés resteront ouverts.

Au total la fermeture des écoles et des crèches touche : 4800 élèves pour 36 écoles et 1700 enfants pour les crèches.

La scène nationale de Malraux et son cinéma ont annulés tous les spectacles jusqu’au 12 avril inclus. Un système d'échanges de spectacles et de remboursement va être mis en place après cette date. les remboursements seront effectués un délai de un mois après la date prévue du spectacle.

Pour vous faire rembourser voici les différentes possibilités prévues :

Par courrier, à l'adresse : Malraux scène nationale / 67 place François Mitterrand / CS 50147 / 73001 Chambéry Cedex. Envoyez un courrier avec une copie de votre carte d’identité et en joignant vos billets de spectacles ou e-billets.

Par e-mail: adressez-vous à accueil@malrauxchambery.fr avec une copie de votre carte d’identité et en joignant vos e-billets.

Afin de répondre à vos questions et demandes de remboursement, la scène nationale est ouverte le samedi de 14h à 20h et dimanche de 15h30 à 17h30.

Ce vendredi 13 mars et samedi 14 mars, la billetterie du Théâtre Charles Dullin sera ouverte à partir de 19h, horaire initialement prévu pour le spectacle La Dispute.

Horaires d’ouverture de Malraux :

lundi au vendredi de 12h à 19h

le mercredi de 10h à 19h

le samedi de 14h à 19h

GRAND CHAMBERY

L'agglomération de Grand Chambéry maintient ses services publics essentiels (gestion de l’eau, l’assainissement et transports publics).

Fermeture des piscines et patinoire de l'agglomération.

Il est demandé d'effectuer, le plus possible, ses démarches en ligne et de reporter les démarches à faire dans des lieux publics.



AIX LES BAINS

Le maire, Renaud Beretti, a indiqué que la continuité du service public serait maintenue.

L'accueil de l'hôtel de ville, le service d'Etat civil, la police municipale, Aix' pass et le service CNI passeports restent ouverts. La propreté de la ville et l'entretien seront assurés.

En plus des crèches, des écoles, des collèges et des lycées qui fermeront leurs portes dès lundi, les accueils de loisirs et les garderies resteront fermés.

Les services municipaux accueillant du public fermeront dès lundi également. La bibliothèque Lamartine, le musée Faure, le conservatoire de musique et d'art dramatique, la maison des arts et de la jeunesse et enfin l'espace public numérique.

Une concertation avec les présidents d'associations qui utilisent les locaux communaux est en cours. Elle déterminera d'éventuelles mesures de fermeture supplémentaire.

Le maire d'Aix les Bains a annoncé qu'il suspendait sa campagne pour sa réélection et annulait son meeting prévu ce vendredi au théâtre du casino Grand Cercle.

Grand Lac

Dans l'agglomération aixoise plusieurs établissements seront également fermés dont :



Le centre aquatique Aqualac

Aqualis

Les accueils de l'office de tourisme intercommunal, Aix-les-Bains Riviera des Alpes

La capitainerie du Grand Port

Les gymnases intercommunaux

Les visites dans les EHPAD des Grillons à Aix-Les-Bains et des Fontanettes à Chindrieux, sont interdites.

Avec la fermeture des écoles, tous les services de transports scolaires sont suspendus.

Les lignes de proximité du réseau Ondéa, en périphérie de Aix-Les-Bains, sont toutefois remplacées par un service de transport à la demande aux horaires des lignes de proximité.

Ce service est accessible sur réservation la veille à 18h00 au plus tard au 04.57.60.73 00, ou par mail à l’adresse suivante : ondeasurdemande@ratpdev.com.

Les bureaux de Grand Lac comme les relais MSAP ou MFS de Ruffieux et Entrelacs restent quant à eux ouverts au public.



COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE MAURIENNE VANOISE

Les services suivants sont suspendus jusqu'à nouvel ordre :



Le transport à la demande « je dis bus»

Les accueils enfance et jeunesse

La permanence de la mission locale jeunes

Seront fermés à partir de lundi 16 mars :



Les cinémas l'Embellie à Fourneaux et La Ramasse à Val Cenis Lanslebourg

Le gymnase Terres Blanches à Modane

Les permanences MSAP programmées à Modane et Val Cenis Lanslebourg

Le service portage à domicile est maintenu. L'accueil physique à la maison cantonale reste ouvert, mais l'accueil téléphonique est à privilégier.



Comunauté de communes de Coeur de Savoie

Les structures intercommunales accueillant des enfants vont être fermées :



Les crèches collectives et haltes garderies

Les accueils de loisirs

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)

Les espaces jeunes

L’espace public numérique de la Maison France Services (ancienne Maison de services au Public) à La Rochette

Les équipements sportifs (gymnase et halle de gymnastique à Montmélian – salle polyvalente à Bourgneuf)

De plus, les rassemblements publics organisés par les équipes et structures de Cœur de Savoie à destination des enfants et des personnes âgées sont annulés.