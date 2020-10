COVID19: Grenoble passe sous couvre feu

“La situation est préoccupante”

Aujourd’hui on recense chaque jour dans l’hexagone 20 000 nouveaux cas de Coronavirus et les hopitaux sont sous tension, plusieurs ayant déjà déclenché leur plan blanc.

“Il n’y a pas de réserve de lits” a avoué Emmanuel Macron.

Le Président de la République a décidé de l’instauration d’un couvre feu dès samedi en Ile de France et dans huit autres métropoles de province pour ralentir l'épidémie de Coronavirus:

Grenoble

Lille

Lyon

Aix / Marseille

Montpellier

Rouen

Toulouse

Saint Etienne

Il sera instauré entre 21h et 6h du matin pour une durée minimale de 4 semaines, le Président souhaitant avec l’accord du Parlement le faire courir jusqu’au 1er décembre.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135€ (1500€ en cas de récidive).

Ce sont les forces de l’ordre qui seront chargées de faire respecter cette nouvelle mesure.

Des exemptions seront possibles pour des motifs valables et/ou professionnels.

Les transports en commun et entre les régions ne seront pas restreints.





Des conséquences économiques importantes

Les acteurs du monde du tourisme, de la restauration ou encore de la culture seront directement impactés par cette nouvelle restriction.

Le gouvernement souhaite à nouveau mettre en place le chômage partiel à plein dans les villes concernées et promet des concertations locales pour atténuer les conséquences économiques du couvre feu sur ces professions.

Par ailleurs, bien qu’il soit conseillé, le télétravail n’est pas obligatoire et doit être mis en place au cas par cas, en accord avec la hiérarchie.

Les établissements de service public (postes, mairies, administrations..) resteront ouverts contrairement au printemps dernier.



Des consignes pour les vacances

Partir en vacances à la Toussaint reste autorisé à conditions de respecter les mesures en vigueur sur les lieux de villégiature.

Les retrouvailles familiales devront se faire avec le masque, la distanciation et un lavage régulier des mains.

Emmanuel Macron a demandé à ce que soit respectée la “règle de 6”: ne pas voir plus de 6 personnes en même temps et ne pas multiplier les rencontres sociales avec des personnes étrangères à ce cercle.

Les étudiants de retour dans leurs familles sont appelés à la plus grande prudence: “C’est dur d’avoir 20 ans en 2020” a concédé le Président de la République.



Prochainement

Emmanuel Macron estime que le virus ne pourra pas disparaitre ou être combattu avant l'été 2021. D'ici là le mantra du gouvernement reste le même "Tester, alerter, protéger".

Face à l'échec de cette politique jusqu'ici, de nouvelles façons de tester, plus rapides pourraient voir le jour (test antigéniques ou salivaires).

Une nouvelle version de l'application Stop Covid sera mise en ligne, la version actuelle n'ayant pas été plébiscitée par les français.