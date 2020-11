CRI, Fréquence Pierre Levée - 10 décembre 2020 à 19:00

jeudi à 19h00

Par l’association Le CRI. Émission à destination des détenus des maisons d’arrêt de Niort et de Vivonne et du quartier de semi-liberté de la Pierre Levée à Poitiers. Pour vos messages appelez entre 18h00 et 19h00 au 05 49 60 63 63. Du 09 juillet au 27 août, l'émission est décalée d'une heure et commence à 18h00.