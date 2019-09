Crime contre l'humanité

Pourquoi faudrait-il encore parler de PMA, recherche embryonnaire et autre sujet de bioéthique ? Pourquoi donner encore l’impression de s’opposer au progrès, de se ranger parmi les illuminés et rétrogrades qui rêvent d’un âge de l’humanité où l’enfant se faisait sous la couette et uniquement au sein d’un foyer dont la stabilité garantissait un minimum l’équilibre affectif de l’enfant ? Certains combats semblent perdus d’avance et prendre à nouveau la parole pourrait passer pour une perte de temps. Ne faudrait il pas économiser la salive d’aujourd’hui pour les larmes de demain ?

Et bien non. Le prophète dans la Bible est rarement entendu sur l’instant. Il demande au peuple de se convertir, le peuple ne l’écoute pas, continu à s’enfoncer dans son péché, jusqu’au moment où la catastrophe arrive. Alors, la voix du prophète prend toute sa force et le peuple reconnaissant sa faute peut accueillir le salut que Dieu donne. Je pense qu’il en est de même aujourd’hui.

Nos prophètes sont tous ceux qui osent s’opposer à la pensée unique, quitte à se faire insulter par les chroniqueurs du service public qui, à cours d’argument et de raison, n’ont plus que l’insulte à faire valoir. Il s’agit de tourner l’autre en ridicule, en faisant de l’esprit. Cela évite d’avoir de l’intelligence, sans doute, cette intelligence qui sait lire les vrais enjeux, ceux qui engagent l’homme pour ce qu’il est et non pour ce qu’on voudrait qu’il soit. Notre société, à la suite de Karl Marx, croit que la vérité est dans ce qui est produit par l’homme et non en ce que l’homme reçoit de son Créateur.

Oui il est important de continuer à parler, à manifester, à se manifester pour dire la vérité de ce qu’est l’humanité, non en espérant le sursaut des consciences qui fera éviter le pire, tant mieux s’il advenait, mais surtout pour que le pire étant advenu, ceux qui seront là puissent entendre enfin que l’homme mérite mieux que ce que l’on en a fait. La dignité d’un homme demande à ce qu’il soit le fruit d’un don total entre un homme et une femme. Un enfant doit pouvoir reconnaître en celle qui l’enfante sa mère. Vouloir changer ces réalités de la nature est un crime contre l’humanité.