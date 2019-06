Crise aux urgences // Exclusion des étudiants de l'ICES

C’est l’état d’urgence aux urgences ! Voilà des semaines que les services des urgences sont en grève, grève très suivie en particulier à Angers. En 1996 on notait 10 millions de passages aux urgences par an et l’an dernier on en comptabilisait le double soit 20 millions. Pénurie de médecins, fermeture d’hôpitaux de proximité, bobologie, … les causes sont multiples ; Les solutions sans doute aussi. Celles proposées par le ministre de la santé Agnès Buzyn en tous cas ne satisfont pas. La grève se durcit. Comment résoudre la crise des urgences ce sera notre premier débat.

Et puis émotion à l’ICES. L’institut catholique d’études supérieure à exclus des élèves qui ont chahuté un stand LGBT il y a trois semaines. L’aventure a fait la une des journaux et suscité des réactions jusqu’au gouvernement. L’ICES a-t-il abdiqué face aux pressions ? Ont-ils eu raison d’être ferme avec leurs étudiants comme l’autorise d’ailleurs le règlement intérieur ? Sur ce sujet également on prend de l’a hauteur et on débat dans Des hauts et débats.