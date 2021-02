Cristina Sosa et sa fille, en quête de nouvelles dynamiques citoyennes

Cristina Sosa et sa fille Louna quittent le Finistère le 22 février en camping-car, pour le sud de la France. Elles rencontreront des familles qui ont développé un lien avec le respect du sol et du vivant. Christophe Pluchon s'entretient avec cette enseignante de yoga, passée par les arts du cirque et par le nomadisme.