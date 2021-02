Cybersécurité: la CCIMBO lance une formation en partenariat avec Prorisk cyber

En 2020, les cyber-attaques en France ont augmenté de 255 % par rapport à 2019. Pour faire face à la recrudescence des piratages informatiques dont sont victimes les entreprises, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest propose désormais une formation cybersécurité, en partenariat avec la société brestoise Prorisk cyber. Les explications de Pascal Le Claire, responsable conformité RGPD et cybersécurité pour Prorisk cyber. Il nous distille également quelques conseils pratiques pour créer un mot de passe "robuste"...



Les modalités de cette formation cybersécurité sont à retrouver sur le site de la CCIMBO. Et pour plus de conseils en matière de RGPD et de cybersécurité, rendez-vous sur www.prorisk-cyber.com