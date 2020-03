Daniel Flageul de retour d'Inde et Honorine Colombain psychologue.

Demandez le programme ! Nous terminerons ce Moselle Actuel avec une invitation à l'évasion et au voyage, même confinés avec le récit de voyage d'un mosellan fraîchement rentré d'Inde, Daniel Flageul. Martin Obadia a rencontré par teléphone Honorine Colombain, elle est psychologue : la famille et le confinement c'est le thème. Nous ferons le tour des "non sorties cinéma" avec quelques films à voir chez soi, le journal régional vers 18h30 avec Sébastien Souici mais pour commencer une invitation vous est envoyée depuis le pays de Sarrebourg par Marie-Noelle Faure.