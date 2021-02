Dans les coulisses de la Ville de Metz, avec Julien Husson

Adjoint au Maire de Metz, Julien Husson est également directeur de l'IAE de Metz, expert reconnu en management des organisations publiques, notamment sanitaires.



Ses déléguations municipales couvrent un vaste champ : les Ressources Humaines, les relations sociales, et l’administration générale de la ville de Metz, mais aussi l’évaluation des politiques publiques, la qualité et les certifications, ainsi que l’organisation de la commande publique, la gestion patrimoniale, et la gestion locative. Cette émission est l'occasion d'expliciter le travail invisible et l'organisation qui va se mettre en place à Metz.