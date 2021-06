Dany Etienne (doyen de la faculté Marie Haps), diplôme Langue des Signes

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Solène Perraud.



Dany Etienne, doyen de la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps nous en dit plus sur ce Bachelier en traduction et interprétation de la langue des signes belge et francophone.



Il s'agit du seul diplôme de ce type existant en Belgique.



Infos et renseignements : www.usaintlouis.be/sl



Université Saint-Louis - Bruxelles

43 Boulevard du Jardin botanique

1000 Bruxelles