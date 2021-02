De l'activité physique adaptée avec le dahlir et l'association Kass Patt

Découverte du DAPAP, le dispositif d’accompagnement à la pratique physique, et l’association Kass Patt. Ce sont les infirmières asalée en lien avec les médecins du bassin Cunhlat, courpières et saint dier d’auvergne qui ont sollicité le dapap pour créer des créneaux d’activités physiques adaptés pour leurs patients. On découvre ça avec Aurélie Puissauve, infirmière asalée. Serge Behr, l’un des patients. Et Antoine Rageau, bénévole au dahlir 63.