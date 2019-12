De la bière en vrac dans la boutique de Tony Misiaszek

Tony Misiaszek est un caviste et marchand de bière qui tient la boutique Biozh, près de la place des Lices à Rennes. Depuis mars dernier, Il propose une centaine de bières locales et artisanales bretonnes, disponible en vrac. On peut ainsi venir la chercher, armé de son growler, une sorte de cruchons de 2 litres, pour le remplir directement à sa tireuse à bière.