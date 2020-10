De Louis et Zélie Martin au Mystère des 3 Ave

Louis et Zélie Martin, plus dignes du Ciel que de la Terre. Une bande dessinée signée Marie et Olivier Malcurat. Olivier est venu dédicacer la BD à Tours le 10 octobre, l'occasion de cette rencontre avec RCF que nous vous partageons dans cette émission.

Le couple vient de terminer aussi Le mystère des 3 Ave à paraître courant novembre.

Une BD commandée par le recteur de la basilique Notre Dame de la Trinité à Blois.

Olivier Malcurat reviendra en région le mois prochain. Il rencontrera les futurs lecteurs de la BD Le mystère des 3 Ave les 21 et 22 novembre à Blois.