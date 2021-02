De nouveaux projets pour la transition écologique

"La Serre à Projets" a pour mission de faire émerger sur le sud de la Meurthe-et-Moeslle de nouvelles activités en lien avec la transition écologique. Ce dispositif, animé par France Active Lorraine et la SCIC Képos, vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, imaginer des solutions pour y répondre, et étudier l'opportunité et la faisabilité des projets qui en sont issus.