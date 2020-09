Début 2021, Josnes aura son groupe scolaire flambant neuf !

> La construction du nouveau groupe scolaire de Josnes avance bien. On fera le point dans cette édition sur un chantier très attendu à plusieurs titres

> Coup de projecteur dans ce journal sur le dispositif Parcours Créateurs CitésLab à Blois qui connaît depuis quelques mois un grand succès dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

> Le bio est en fête en région Centre Val de Loire jusqu'à dimanche. Opération séduction et communication pour la 10ème édition de "Mangez bio et local, c'est bon pour le climat" avec plus de 30 événements.