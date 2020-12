​Décolonisation de l’enseignement et de l’espace public en Belgiqu

Qu’en est-il en Belgique francophone ? Comment l’enseignement et la muséographie évoluent-ils, dans un pays qui se débat toujours avec son propre passé colonial en Afrique centrale ? Quelles sont les liens entre ce débat historique et les tensions très actuelles sur la question du racisme et des discriminations ?

Quelques éléments de réponse avec Carine Thibaut, autrice d’une étude sur l’enseignement de la colonisation dans les écoles belge, et Laura Ganza, chargée de mobilisation pour les diasporas.