Décrochage à l'université : l'orientation au lycée ciblée

Au sommaire :

- 1/3 des étudiants tourangeaux et d'Orléans estiment être mal orientés avant l'entrée à l'université. C'est un des résultats d'une étude menée par la région et le CESER, le Conseil économique social et environnemental régional. Et cette étude n'est qu'une première étape vers une enquête plus ciblée sur le décrochage scolaire à l'université.

Le CESER formulera d'ici mi-2021 des préconisations à la Région et aux structures de l'éducation et de l'orientation concernées.

- Zoom dans ce journal sur les macarons de Cormery. Il y a 20 ans, lorsque Pascal Debaud rachète la boulangerie, aujourd'hui nommée "Aux vrais macarons de Cormery", il hérite avec la boutique de la recette des macarons. Une recette qu'il continue de réaliser pour les habitants du village. Jusqu'à ce que ses macarons atteignent une notoriété qui dépasse les frontières de la Touraine. Reportage.