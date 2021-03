Décrocher un job d'été en temps de crise sanitaire, c'est possible !

C’est au mois de mars que les jeunes doivent se positionner et candidater pour les jobs d’été et les emplois saisonniers. Mais la crise sanitaire rend- elle leurs démarches plus compliquées ? Réponse avec notre première invitée : Karine Quéré, chargée d’accueil et d’accompagnement au BIJ de Brest. Nous prendons ensuite la direction du camping du Goulet, à Brest, qui cherche des saisonniers pour cet été.