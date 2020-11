Définir l’essentiel

Nous voilà entrés dans une nouvelle phase de vie qui nécessite de se repositionner. L’arrivée brutale d’annonces, même attendues et prévisibles, nous conduit toujours à traverser des phases de stupéfaction, de révolte, d’abattement, de résignation, selon les moments et selon l’état d’esprit dans lequel on se trouve. Dans ces moments où le monde extérieur nous impose ses contraintes, comment définir ce qui nous est essentiel ?