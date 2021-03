Delphine Dumont, PhotoBrussels Festival (redif) - Angelo Russo, Chouke Soup

Les bonheurs de Sophie - Sophie Mincke : on vous propose un nouveau rendez-vous !

Partir d'un petit bonheur pour dérouler le fil d'une plus profonde réflexion.

Aujourd'hui, Sophie Mincke nous parle des films de zombies



Coup de projecteur (rediff) : Delphine Dumont, fondatrice du PhotoBrussels Festival, à voir en ce moment au centre d’art Hangar (dont elle est aussi la directrice générale), jusqu'au 27 mars.

Thème de cette 5ème édition : The World within

Les 27 projets sélectionnés rappellent la condition de “confiné” à travers une scénographie immersive.

www.hangar.art



L'Air du Temps : Angelo Russo, cofondateur de Chouke Soup.

Des soupes bio, locales, made in Belgium! C'est Chouke Soup, la marque lancée par deux Brusseleirs, Angelo Russo, chef belge d'origine italienne et Wim Verschueren.

Des soupes ultra fraîches, concoctées grâce à des producteurs locaux, respectueuses de l’environnement (conditionnement éco durable) et transformées par des personnes en situation de handicap au sein de l’atelier protégé TraVie.

www.choukesoup.be