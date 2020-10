​Demain en ondes, l’émission du CNCD-11.11.11

Le coronavirus n’a pas frappé une économie mondiale saine, mais un système inégalitaire, insoutenable et instable. Plutôt que reconstruire le « monde d’après » à l’identique, le défi consiste à tirer profit de la crise mondiale pour instaurer un Green New Deal permettant de répondre démocratiquement aux défis économiques, sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Il ne s’agit pas seulement de sauver le système, mais de le transformer pour résoudre ses contradictions. Le choc du « grand confinement » doit être l’opportunité d’opérer une transition écologique et sociale garantissant une prospérité soutenable et partagée.