Demain est à nous : Vous avez la parole !

Comment pourrions-nous reprendre le cours des choses comme si rien ne s’était passé et retourner à nos "vies d’avant" sans nous interroger sur le monde que nous voulons, sur le modèle de société dans lequel nous voulons voir grandir nos enfants ?

Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental de l'Aude et Jacques Galantus, président du comité économique, social et environnemental de l’Aude (CESE)