Demain, qui osera dire qu'un enfant ne serait pas heureux avec 3 parents ?

Il est nécessaire de parler, encore, oui je sais, encore de la PMA. Mais nous devons, encore et encore, sans se décourager dénoncer le mensonge, s’insurger contre l’inacceptable, et pourquoi pas aller manifester le 06 octobre prochain à Paris. Je ne vais pas ici reprendre point par point un argumentaire anti PMA pour toutes. Vous pourrez utilement à cette fin réécouter chez nos confrères de KTO la déclaration des évêques de France au collège des Bernardins. Claire, charpentée, documentée. Bref une déclaration de nos évêques à la hauteur de ce que peut apporter l’Eglise au débat public. Je veux ici m’attaquer simplement à cet argument qu’on nous bassine à longueur de journée : deux femmes qui s’aiment, c’est leur droit. Elles peuvent parfaitement aimer un enfant. Et cet enfant se sentir aimé par ces deux femmes. Et ils peuvent tout à fait être heureux comme ça. Où est le problème ?

Le problème, justement ne se situe pas là, pas dans la capacité qu’a un homme d’être heureux en quelque circonstance que ce soit. Qu’un être humain puisse aimer et être aimé, quelle que soit sa situation, y compris la plus chaotique, c’est toute la beauté de notre humanité.

Je pose simplement une question. On s’arrête où ? Parce que à ce compte-là, un enfant ne pourrait-il pas être aimé par un couple à trois ? Deux mères, un père, deux pères une mère. Oseriez-vous dire au nom de je ne sais quelle morale, qu’un enfant ne serait pas heureux avec trois parents ? Le trouple, néologisme pour évoquer ce type de situation, a une existence juridique aux pays bas et en Colombie. Qui pourra demain s’y opposer ? Et qui pourra leur empêcher d’avoir des enfants, par PMA puis par GPA. Ce n’est pas un mirage. C’est la voie que notre pays, effrayé à l’idée d’imposer la moindre limite à la satisfaction des désirs humains, est en train d’emprunter. Demain mes amis, et en fait tout le monde le sait, la GPA sera légalisée au nom de l’égalité entre couples d’hommes et les couples de femmes. C’est là la société que nous voulons ? Pas de père, des embryons manipulés et congelés, et une structure familiale broyée par la dictature du désir avec deux, trois, quatre parents ? Et ne nous réfugions pas derrière le « moi ça ne me concerne pas, chacun fait ce qu’il veut ». Dans une société on s’intéresse au bien des autres, au bien commun. Alors ne nous décourageons pas. Tenons la marée et insurgeons-nous. L’homme est en danger !