Démos 2020-2022 et les prix Robert Schuman 2020.

Dans la première partie nous évoquons avec Chantal de la Touane, la reconduction du dispositif Demos 2020-2022, l'invité Nicolas Stroesser, directeur de Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole. Et comme chaque jeudi nous découvrirons la une et le contenu du nouveau numéro de la semaine qui sort aujourd'hui avec Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager. Dans la seconde partie, les Prix, au pluriel, Robert Schuman 2020 organisés à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman fondatrice de l'Europe le 9 mai 1950. Le lancement du prix s'est déroulé à la maison de Robert Schuman à Scy Chazelles en présence de son initiateur Charles Ferdinand Nothomd ministre d'état belge et Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle, nous leur donnons la parole dans Moselle actuel et commençons avec Charles Ferdinand Nothomb.