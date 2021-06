Départementales : les candidats du canton de Langeais

Les départementales : c'est dimanche 20 juin et le 2e tour est prévu le 27 juin. En Indre-et-Loire, 38 conseillers siègent dans le Conseil pendant un mandat de 6 ans.

Un électeur élit un binôme dans chaque canton : il y en a 19 en Indre-et-Loire : Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Château-Renault , Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis-sur-Loire, Monts, Saint-Cyr-sur-Loire, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-1, Tours-2, Tours-3, Tours-4 et Vouvray.

Impossible pour notre radio d'inviter l'ensemble des candidats de chaque canton. RCF Touraine a donc fait le choix de Langeais pour avoir un éclairage plus local. Et, la plupart des couleurs politiques sont représentées dans l'élection départementale à Langeais.

LES PODCASTS :

Kenny Talma, 18 ans et Emilie Casimir (suppléante de Françoise Roux), 18 ans également. Ils suivent tous les deux études en littérature anglaise à la factulté des Tanneurs. Ce binôme "Oui nous comptons" est soutenu par la France Insoumise et le Parti communiste.



Le podcast est à (ré)écouter sur :

https://rcf.fr/actualite/departementales-le-binome-divers-gauches-oui-nous-comptons

Le binôme de l'union de la droite et du centre : Benjamin Philippon, vice-président en charge du développement économique et du tourisme à la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et conseiller municipal d'opposition de Langeais. Christine Hascoët, maire de Restigné et conseillère communautaire à Touraine Ouest Val de Loire.



Interview diffusée le mercredi 16 juin en direct sur RCF Touraine. Le podcast sera prochainement disponible.

Les autres podcasts seront diffusés prochainement sur cette page...

Pour aller plus loin :

https://www.vie-publique.fr/infographie/279101-elections-departementales-le-mode-de-scrutin