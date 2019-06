Dépénalisation du canabis // Décalage du brevet : on en débat !

Un Français sur deux y a goûté, 5 millions affirment en consommer régulièrement dont 700 000 tous les jours : c’est du cannabis dont il s’agit. Des conseillers du Premier Ministre ont rédigé un rapport proposant de le légaliser, au vu de l’échec de la répression. Le rapport préconise de créer un monopole public de production et de distribution du cannabis", avec producteurs agréés et boutiques spécialisées. Une façon de reprendre la main, de contrôler la qualité des produits, de créer de l’emploi, 80 000 postes environ et de renflouer les caisses de l’état avec des recettes fiscales évaluées à 2 milliards d’euros. En limitant l’accès aux majeurs il estime que l’impact sur la santé du consommateur est faible. Alors faut-il suivre les recommandations de ce rapport. On va en débattre dans un instant.

On savait que quelques centimètres de neige pouvaient paralyser la France. On sait désormais qu’avec 40 degrés on ne peut plus travailler. C’est en tous cas le message envoyé par Jean Michel Blanquer aux jeunes collégiens dont les dates de Brevet ont été décalées en dernière minute. Le ministre a-t-il cédé aux sirènes du principe de précaution. Et le brevet d’ailleurs sert-il à quelque chose ? Sur ce sujet aussi on prend de la hauteur et on débat dans Des hauts et débats