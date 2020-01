Dernières semaines pour Opéra Monde et Passages,"On est sauvage..."

L'exposition Opera Monde au Centre Pompidou Metz se poursuit jusq'au 27 janvier prochain. Une exposition à ne pas manquer ..ce sont les dernières semaines. je vous propose d'entendre à nouveau le commissaire de l'exposition Stéphane Ghislain Roussel.

Nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, un personnalité très connue le maréchal Ney.

La saison de Passages continue avec "On est sauvage comme on peut" les 16 et 17 janvier. Nous en parlons avec Antoine Cogniaux qui nous attend au teléphone. Une douceur en fin d'émission avec Romann Feokio et Jean Corso, les pets de Nonne.