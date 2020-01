Derrière l’écran : l’impact de notre conso numérique

Connecté partout, tout le temps. Plus vite, plus smart, et même plus vert… et si le numérique ne tenait pas toutes ses promesses ?

Justice & Paix et Caritas International vous invitent à passer derrière l’écran et à voir l’impact humain et environnemental de notre conso numérique en remontant la filière… du smartphone à la mine. Direction l’est de la RDC et plus précisément la province du Sud-Kivu.

C’est en tout cas l’ambition de la campagne #derrierelecran et qui se consulte sur www.caritasinternational.be/derrierelecran