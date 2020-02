Des ateliers qui mettent des mots sur les maux au centre hospitalier de Blois

> on parlera des petits gestes qui peuvent tout changer pour prendre soin de notre planète. Dans le Val de Cher Controis, des artisans commerçants se sont engagés dans des éco-défis. Rencontre avec l'une d'entre elle basée à Soings en Sologne

> on s'intéressera aussi dans ce journal, aux élections municipales à Vendôme. Le maire sortant Laurent Brillard, brigue un nouveau mandat, un peu plus d'un an après son arrivée . On verra dans ce journal, la vision et son projet qu'il souhaite porter pour Vendôme.

> coup de projecteur sur un ouvrage réalisé par les patients du centre hospitalier de Blois. Pendant plusieurs mois, deux auteurs ont animé des ateliers d'écritures pour recueillir leurs écrits.