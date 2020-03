Des bienfaits de la crise

L’unité nationale comme on dit en effet est plutôt là. Tout le monde, dans l’ensemble obtempère aux injonctions du gouvernement et sur le plan politique il semble que chacun retienne ses coups, à peu de choses près, on va dire par décence et oui par soucis d’unité nationale. Mais, vous l’avez dit David, les Français sont dubitatifs. Dubitatifs sur le manque d’anticipation du gouvernement. Sur cette pénurie de masque toujours pas résolue, sur le fait de ne pas avoir tiré les leçons des pays touchés bien avant nous par l’épidémie. Sur le fait de ne pas avoir choisi une stratégie de dépistage de masse, comme en Corée du sud ou en Allemagne. Ces dépistages permettant d’identifier les porteurs du virus avant même qu’ils ne soient malades et donc de les isoler pour éviter la propagation de la maladie. Pour être tout à fait juste, si la France n’a pas choisi cette dernière option, c’est qu’elle n’en n’a pas les moyens. Les réactifs dont on a besoin pour ces tests sont, je vous le donne en mille, fabriqués en Chine !

Bref, unité nationale certes, mais quand tout cela sera fini, et que l’heure du bilan va sonner, ça risque de faire mal à nos dirigeants même si c’est toujours facile de distribuer les bons et mauvais points après coup.

Sur le plan économique ça ne rigole pas non plus. L’activité économique mondiale est en repli d’un tiers, les actifs financiers ont perdu 40% de leur valeur et on projette déjà 25 millions de chômeurs en plus. C’est évidemment dramatique. Néanmoins on peut espérer, comme le suggère l’économiste Pierre-Yves Gomez, que notre système économique qui était en fait déjà bien malade, en tire un certain nombre de leçons. La première est de comprendre les grandes limites de la mondialisation. « Les interdépendances entre économies sont devenues trop fortes et ce sont les États-nations qui se sont révélés efficaces en temps de crise » rappelle-t-il sur le site aleteia. Il faudra relocaliser, consommer local et être moins dépendant des autres. La seconde est de mettre fin à l’omnipotence des marchés financiers et la troisième de rééquilibrer les profits privés inouïs par rapport aux pertes supportées par la sphère publique en temps de crise. Autrement dit par l’impôt.

Alors tout cela, espérons-le, nous permettra de changer. En profondeur. Nous voyons déjà surgir ici et là des héros. Et dans l’Eglise d’ailleurs qui souvent répond présente en temps de crise. Comme ce prêtre ancien pneumologue qui reprend sa blouse blanche pour aider ses frères ou cet autre qui aurait souhaité céder sa place à un plus jeune en hôpital ou encore ces sœurs à Draguignan qui fabriquent 200 masques par jour. Et des histoires comme celles-là il y en a à la pelle. Un des effets positifs inattendus du Covid 19.