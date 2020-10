Des clubbers de feu ce soir

- Le Président de la République a précisé ses intentions sur l’épineuse question du séparatisme vendredi dernier. Ciblant en particulier l’Islam radical. Est-ce le bon moment pour se lancer dans un sujet aussi sensible ? Est-ce une manœuvre politicienne en vue des échéances de 2022 ? ...

- 18h30: le journal régional par Laetitia Lallement

- Effet pervers de la pandémie : l'aggravation de la pauvreté en France et dans notre département . C’est ce qui ressort du sondage commandé par le Secours populaire. Bien d’autres associations caritatives font le même constat . La COVID 19 est finalement un révélateur d’une situation qui montre combien notre société est malade ? Et la place des associations dans cette société ?

- Dernière séquence, 10 minutes pour vous permettre de nous dire ce qui vous a fait sourire , agacer ou bien pleurer ?