Des crêches, des ludithèques, et bientôt des MAM à Metz

Cette semaine avec Isabelle Lux, adjointe au Maire de Metz, en charge de la petite enfance, de la famille et de la parentalité.



Quel que soit notre situation sociale ou familiale, il est une règle immuable : l’arrivée d’un enfant est un bouleversement. Parsemées de petits et de grands bonheurs, la vie des parents est également traversée par les questionnements, les recherches et le besoin de conjuguer nos vies familiales et professionnelles, nos engagements et nos impératifs. Bilan des ressources mobilisées à Metz.