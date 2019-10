"Des crimes de guerre, contre l'humanité, et de génocide ont été commis en Vend

Au coeur du salon du livre de la Durbellière, Thomas Cauchebrais a reçu le diplomate et juriste Jacques Villemain, qui a mis un point final à la controverse de génocide en Vendée par son ouvrage monumental, "Vendée, 1793-1794" paru en 2017 aux éditions du Cerf. Jacques Villemain a travaillé pendant plusieurs années sur les questions de justice et de droit pénal international. Haut-fonctionnaire du Quai d'Orsay en poste à la Haye auprès des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale, grâce à son expertise dans les génocides rwandais ou d'ex-Yougoslavie, il a abordé de manière nouvelle ce qui s'est passé en Vendée en 1793 et 1794.