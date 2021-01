Des drones au service de l'hydrographie (2/2)

A Brest, les navires du service hydrographique et océanographique de la Marine vont bientôt être remplacés ! La dernière loi de programmation militaire, votée en 2018, a entériné leur renouvellement et permis de lancer le programme CHOF (pour « capacité hydrographique et océanographique future »). Deuxième partie de notre magazine avec Laurent Louvart, responsable de ce programme.