Des entreprises qui s'adaptent en temps de coronavirus

Tout au long du confinement, entre deux nouvelles inquiétantes sur le front de l’économie, quelques belles histoires de solidarité et d’investissements ont émergé.

On évoque avec son fondateur Aymeric Mautin l’implantation des Mouettes Vertes, une entreprise de textile bio, qui a ouvert un nouveau site de production en Mayenne en plein confinement. Cette belle initiative a été soutenue par les élus locaux, dont Samia Soultani, élue régionale et référente Économie en Mayenne.