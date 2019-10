Des femmes se forment à la peinture en bâtiment

Une dizaine de femmes en reconversion professionnelle choisissent de devenir peintre en bâtiment et se forment dans le cadre d'un chantier sous la responsabilité d'une formatrice des Compagnons bâtisseurs. Le CIDFF : Centre d'Information de la Femme et de la Famille a coutume de s'affranchir des préventions et d'aider des femmes à occuper des postes de travail jusque là ressentis comme masculins.

