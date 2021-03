Des munitions de la Seconde Guerre mondiale découvertes près de Brignoles

Les munitions se trouvent dans une mine, explorée par deux jeunes « explorateurs ».

L'histoire se déroule fin février. Ce jour-là, les deux amis s’aventurent dans une mine, non loin de Brignoles, dans le Var, pour la première fois. « Nous avançons dans des galeries assez basses. Le premier défi est vraiment de ne pas se perdre parce qu'elles partent dans tous les sens », se rappelle Clément Monjo, étudiant en histoire à Aix-en-Provence. « Nous arrivons au fond de la mine et nous ne trouvons pas d'issue. Donc nous décidons de remonter, un peu frustrés. En chemin, nous trouvons une galerie dissimulée », poursuit cet amateur d'urbex, autrement dit d'exploration urbaine.

Des chargeurs mais aussi des grenades et du matériel médical

Casques sur la tête, lampe frontale allumée, les deux explorateurs progressent. Quand tout à coup, ils découvrent le trésor. « J'ai pensé que c'était des lampes de mineur. Cela a vraiment été ma première réaction. Et c'est quand nous sommes arrivés devant les chargeurs, que mon ami, qui s'y connaît un peu en Seconde Guerre mondiale, me dit que c'était des chargeurs de fusils mitrailleurs de cette époque. » Des chargeurs mais aussi des grenades et du matériel médical, parachutés par les Alliés pour préparer les débarquements de Provence et certainement cachés par des résistants. Une théorie corroborée par leurs recherches.

« Notre règle c'est effectivement de ne rien prendre »

Quelques jours plus tard, ils reviennent avec un détecteur à métaux. « Nous nous apercevons que des boîtes de conserve ont été cachées dans certains recoins de la mine. Nous découvrons aussi une pièce de monnaie qu'un résistant a sûrement fait tomber de sa poche. »

Des découvertes qui, ils l'espèrent, dormiront encore longtemps sur place. « Notre règle c'est effectivement de ne rien prendre. On considère que ces vestiges appartiennent aux lieux. C'est l'éthique de l'explorateur », explique Clément Monjo, qui se garde bien de révéler où se trouve l'entrée de cette mine au trésor.