Des nouvelles du Zoo de Beauval pendant le confinement

Comme le reste du secteur touristique, le zoo de Beauval est à l'arrêt depuis le début du confinement. Sans savoir quand la réouverture sera possible, l'activité n'est tout de même pas entièrement arrêtée puisque les animaux doivent recevoir leurs soins quotidiens.

On fait le point avec Delphine Delord, directrice de la communication et vice présidente de l'association Beauval Nature.