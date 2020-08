Des produits frais, locaux et bio pour les familles aidées par le Secours populaire en Anjou

© 2020 RCF Anjou - Entre juillet et décembre 2020, le Secours populaire de Maine-et-Loire va distribuer plus de 65 tonnes de fruits et légumes bio et locaux à 9 000 personnes dans le besoin.

Poulet, fruits et légumes, yaourts… chaque semaine depuis mi-juillet, le Secours populaire de Maine-et-Loire distribue des produits frais, locaux et bio à 700 familles bénéficiant de l’aide alimentaire.

Financée grâce à une dotation de 200 000 euros versée par l’Etat dans le cadre de son plan d’urgence durant la crise sanitaire, cette opération va se poursuivre jusqu’à fin 2020.

65 tonnes de fruits et légumes locaux

« Nous allons pouvoir offrir aux personnes en difficulté plus de 65 tonnes de fruits et légumes, plus de 70 000 yaourts et plus de 33 000 cuisses de poulet produites localement et en bio », se réjouit Stéphane Lepage, le secrétaire départemental de l’association.

Une douzaine de producteurs bio participent à l’opération. Gérard Bernier, maraîcher à Saint-Georges-sur-Layon, fournira 20 tonnes de pommes de terre et de courgettes et plusieurs milliers de bottes de radis.

"Une action solidaire"

« Si on raisonne économiquement, je n’en avais pas besoin, parce que malgré les effets du Covid-19, on s’est retrouvés à produire et vendre davantage », confie-t-il.

« C’était surtout l’idée d’une action solidaire. Comme on est engagés dans le commerce équitable, c’était important de pouvoir montrer qu’on peut aussi mener des actions près de chez nous. »

"Un volume de ventes garanti"

En revanche, pour la Crèmerie de l’Aubance à Brissac, qui fournira 70 000 yaourts bio et non-bio, ce nouveau contrat tombait à pic.

« C’était vraiment une aubaine pour nous, parce qu’on a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19, raconte William Huet, le patron. Comme on travaille beaucoup avec des cantines scolaires, nos ventes ont chuté. »

9 000 bénéficiaires

« C’est arrivé à une période où on était un peu dans le creux de la vague, et nouer ce partenariat nous permet de garantir un certain volume de ventes jusqu’à la fin de l’année. »

En tout, 9 000 personnes devraient ainsi recevoir des produits frais et locaux jusqu’à fin décembre 2020. Depuis le confinement, la demande d’aide alimentaire auprès du Secours populaire a bondi de 45 % en Anjou.