Des sacs à pain distribués dans les boulangeries du Puy-de-dôme contre les violences conjugales

L'initiative est née au niveau national. Le collectif Nous Toutes a lancé une cagnotte en ligne pour acheter des sacs à pain préventif contre les violences conjugales. Une initiative relayée dans le Puy-de-dôme par Nous Toutes 63. A Clermont-Ferrand, 4200 sacs ont été reçus et distribués dans une quarantaine de boulangeries du département. Récemment, le collectif a reçu 1 100 sacs supplémentaires distribués dans 11 boulangeries.

Des messages et un violentomètre

Sur ces sacs à pain d'abord les numéros d'urgence. "Le 3919, numéro d'écoute anonyme et gratuit mais aussi le numéro du collectif féministe contre le viol ou encore le 17, la gendarmerie quand le danger est immédiat", détaille Amélie Suel, membre de Nous Toutes 63.

Sur l'autre face du sac à pain, un violentomètre. "C'est pour se rendre compte des potentielles violences au sein du couple et pouvoir mesurer ses violences", explique Amélie.

"Il y a 3 parties: vert la relation est saine, orange il faut être vigilant, rouge c'est dangereux."

La boulangerie : un lieu du quotidien

Alors pourquoi afficher ce violentomètre sur un sac à pain ? "On est dans du quotidien", précise la militante. "La boulangerie on y va tous les jours, ça permet de voir ses numéros et de les mémoriser."

Le collectif souhaite aussi mobiliser les mairies pour poursuivre l'opération distribuer plus de sacs à pain. La ville de Cébazat a déjà souhaité s'investir en commandant 10 000 sacs à pain.