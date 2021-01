Des salles de spectacles prête à réouvrir & Quel impact du Brexit sur l'Anjou ?

Au sommaire :



. L’annonce du couvre-feu généralisé à toute la France ne va sûrement pas rassurer les gérants de salles de spectacles sur une possible future réouverture. Certains d’entre eux estiment pourtant que des événements, même à minima, peuvent être organisés. Exemple à Angers.



. Il n’y aura pas de taxes douanières entre l’Union Européenne et Le Royaume-Uni. Un soulagement pour les entreprises de Maine-et-Loire, plus qu’angoissées par le Brexit. Un Brexit, qui, vous l’entendrez, devrait avoir un impact économique minime sur l’Anjou.