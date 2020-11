Deuxième vague : la situation sanitaire à Metz

Nous recevons une nouvelle fois Khalifé Khalifé, le premier adjoint au maire de Metz, en charge de la Coordination en matière de cohésion sociale, de santé, de solidarité, et des risques sanitaires.



Avec lui, nous dessinons le paysage de la situation sanitaire en France et à Metz en particulier. Et il nous présente les actions exceptionnelles prises par la ville, notamment avec les tests déployés auprès de l'ensemble des professionnels scolaires, de la petite enfance, au CCAS ou dans les résidences séniors.